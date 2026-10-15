Video nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy sau vụ tấn công của UAV Ukraine

Theo truyền thông Nga ngày 15/10, Thống đốc Ryazan, ông Pavel Malkov, cho biết thông tin trên trong một bài đăng Telegram. Ông Malkov cho biết nhà kho và một số phương tiện của một doanh nghiệp khác trong khu vực cũng bị hư hại trong cuộc tấn công.

Tuy nhiên, theo thông tin sơ bộ, không có thương vong. Ông cho biết thêm, mức độ thiệt hại đang được đánh giá và các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Xem video nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy (Nguồn: exilenova_plus):

Trong một tuyên bố sau đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ryazan diễn ra trong khoảng thời gian từ 4 giờ đến 7 giờ sáng theo giờ địa phương.

Theo tuyên bố, lực lượng phòng không và máy bay quân sự đã bắn hạ tổng cộng 4 tên lửa hành trình tầm xa Flamingo và 69 UAV do Kiev phóng đi.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đám cháy tại cơ sở này bắt nguồn từ mảnh vỡ của một UAV bị đánh chặn.

Trong những ngày gần đây, Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga bất chấp những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm làm trung gian cho thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng.

Tuần trước, Tổng thống Trump yêu cầu Ukraine chấm dứt tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, cho rằng đây là nguyên nhân khiến giá năng lượng tăng vọt. Ngày 11/10, ông Trump tuyên bố Moskva và Kiev đã nhất trí lập tức ngừng tấn công các cơ sở năng lượng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ ngạc nhiên về thông tin trên, nhưng tuyên bố sẵn sàng chấm dứt các cuộc tấn công nếu Nga cũng hành động tương tự.

Ông Zelensky cũng cho biết Kiev sẽ tạm dừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong 3 ngày. Tuy nhiên, cam kết này đã bị vi phạm ngày 14/10, khi hai nhà máy lọc dầu tại các tỉnh Ryazan và Saratov đã bị UAV Ukraine tấn công.

Nhằm giảm bớt căng thẳng, ông Trump đã nới lỏng các lệnh cấm đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào tuần trước.

Tổng thống Mỹ cáo buộc ông Zelensky tìm cách gây rắc rối cho Mỹ và toàn thế giới khi tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, đồng thời cho rằng Ukraine cần có tổng thống mới.

Ngày 13/10, ông Zelensky xác nhận các thông tin cho rằng Mỹ đã cảnh báo ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine nếu nước này tiếp tục phớt lờ các yêu cầu của ông Trump. Trong tuần này, các quan chức Ukraine cũng phàn nàn rằng phía Mỹ không cảnh báo trước về các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, đồng thời nêu những vấn đề liên quan đến Starlink. Dịch vụ Internet vệ tinh này được quân đội Ukraine sử dụng để liên lạc và điều khiển UAV.

Ông Zelensky cáo buộc ông Trump “phản bội” Ukraine và cho rằng nguyên nhân thực sự dẫn đến tình trạng thiếu năng lượng toàn cầu là cuộc chiến của Mỹ nhằm vào Iran.

Trong khi đó, ngày 15/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: “Trên thực tế, Ukraine chưa từng áp dụng lệnh tạm ngừng tấn công. Các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của chúng tôi vẫn tiếp diễn trong suốt thời gian qua. Vì vậy, không có gì mới ở đây”.

Ông Peskov nói thêm rằng những nỗ lực tích cực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm giải quyết xung đột Ukraine đang bị phá hoại.

Các quan chức Nga nhiều lần tuyên bố hướng tới giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Ukraine, thay vì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà theo họ sẽ giúp Ukraine tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng.