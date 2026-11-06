[Video] Nhà cung cấp lý giải thịt lợn nhũn bất thường do lợn bị stress
Giải thích về tình trạng thịt lợn có màu nhợt nhạt, mềm, rỉ dịch tại Trường mầm non Phương Liệt (Hà Nội), đơn vị cung cấp cho rằng đây có thể là thịt PSE, xuất hiện khi lợn bị stress trước khi giết mổ.
Để bảo đảm khách quan, đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn, gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm chuyên sâu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.
Kết quả kiểm nghiệm sẽ là căn cứ quan trọng để làm rõ chất lượng mẫu thịt và những phản ánh của phụ huynh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nha-cung-cap-ly-giai-thit-lon-nhun-bat-thuong-do-lon-bi-stress-post1000663.html