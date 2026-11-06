[Video] Nhà cung cấp lý giải thịt lợn nhũn bất thường do lợn bị stress

Vụ cháy khu nhà học tạm làm một người tử vong đã kéo theo yêu cầu khẩn trương bố trí việc học và rà soát an toàn trường học. Với phụ huynh, điều cần biết trước khi con trở lại lớp là địa điểm học, thời gian và điều kiện bảo đảm an toàn tại nơi tiếp nhận.