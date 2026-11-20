Video Nguyễn Lực ghi siêu phẩm đá phạt góc 'cháy lưới' U17 Bỉ
Phút 84, U17 Việt Nam được hưởng quả phạt góc, Nguyễn Lực thực hiện cú đá đưa bóng cuộn thẳng về phía góc cao khiến thủ môn Seghers dù có thể hình vượt trội cũng hoàn toàn bó tay.
Video Nguyễn Lực ghi siêu phẩm từ chấm phạt góc
Ghi bàn:
U17 Việt Nam: Sỹ Bách (4'), Nguyễn Lực (84')
U17 Bỉ: Moorthamer (39'), Achahbar (42'), Philips (60')
Đội hình xuất phát
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Quý Vương, Trí Dũng, Đại Nhân, Sỹ Bách
U17 Bỉ: Seghers, Moorthamer, Mbayu, Blondeel, Saidi, Val Gelder, Diercxx, Driessen, Achahbar, Filippo, Philips
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-nguyen-luc-ghi-sieu-pham-da-phat-goc-chay-luoi-u17-bi-722186.html