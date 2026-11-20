Vận động viên cần được ghi nhận đúng với những gì mình thể hiện trên sàn đấu. Việc đưa công nghệ hỗ trợ trọng tài vào môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 gợi ra câu hỏi thiết thực: Làm thế nào để mỗi điểm số xứng đáng với công sức của người thi đấu?