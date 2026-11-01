[Video] Nguồn vốn chính sách đồng hành với người hoàn lương
Đứng lên từ lầm lỡ, nhiều người đã vượt qua mặc cảm để trở về với đời sống thường ngày. Có người chăm chỉ làm ăn, tạo sinh kế cho bản thân và gia đình, có người thậm chí còn tạo được công ăn việc làm cho nhiều người khác, với sự hỗ trợ của nguồn vốn chính sách ưu đãi cho người hoàn lương.
Thực hiện: Minh Sang - Xuân Lượng
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202611/video-nguon-von-chinh-sach-dong-hanh-voi-nguoi-hoan-luong-5536e38/