Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn) thông tin về nguồn nước trong mùa trong mùa khô 2026-2027.

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn) thông tin về nguồn nước trong mùa trong mùa khô 2026-2027.

Từ cuối tháng 11/2026 đến tháng 5/2027, lượng mưa trên cả nước có khả năng thiếu hụt 20-40% so với trung bình nhiều năm. Dòng chảy trên nhiều lưu vực sông thiếu hụt 20-40%, cá biệt một số sông có thể thiếu hụt tới 70%.

Dòng chảy đến các hồ chứa tại Bắc Bộ dự báo thiếu hụt 20-40%; khu vực Trung Bộ và Nam Bộ thiếu hụt 30-50%, cá biệt một số hồ có thể thiếu hụt tới 70%.

Tình trạng ít mưa kết hợp nền nhiệt cao làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt tại duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Đáng chú ý, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô này có thể diễn biến tương tự các mùa khô năm 2015-2016 và 2019-2020.