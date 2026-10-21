[Video] Nguồn cung nhà ở tăng, giao dịch chưa theo kịp

Từ những mảnh đất, cây trồng, vật nuôi quen thuộc, nhiều nông dân Lào Cai đã đổi mới cách nghĩ, cách làm, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, liên kết sản xuất để nâng cao giá trị. Thành quả không chỉ giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn, mà còn tạo việc làm, truyền nghề, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa những cách làm hiệu quả trong cộng đồng. Đó cũng là những câu chuyện phía sau danh hiệu “Nông dân Lào Cai xuất sắc” năm 2026.