[Video] Nguồn cung nhà ở tăng, giao dịch chưa theo kịp
Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam vừa công bố tình hình thị trường bất động sản quý III năm 2026. Theo đó, ghi nhận 31.844 sản phẩm nhà ở mở bán mới, nhưng chỉ có 12.520 giao dịch, tương đương tỷ lệ hấp thụ 39,3%.
Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam dự báo nguồn cung nhà ở thương mại quý IV có thể tương đương quý trước; nhu cầu giao dịch có khả năng cải thiện theo mùa vụ, nhưng phục hồi sẽ phân hóa. Đơn vị này cho rằng cần tháo gỡ pháp lý và phát triển sản phẩm phù hợp hơn với khả năng chi trả của người dân.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nguon-cung-nha-o-tang-giao-dich-chua-theo-kip-post996837.html