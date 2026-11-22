[Video] Người dân tộc thiểu số tiếp tục được hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Nghị quyết số 48/2026/NQ-CP tiếp tục kéo dài hỗ trợ mức đóng BHYT đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, không thuộc danh sách của giai đoạn 2021-2025.
Các đối tượng hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế theo chính sách được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế đã vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực và ra viện trước hoặc từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục được duy trì phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế cho toàn bộ lượt khám bệnh, chữa bệnh đó.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nguoi-dan-toc-thieu-so-tiep-tuc-duoc-ho-tro-toi-thieu-70-muc-dong-bao-hiem-y-te-post1004550.html