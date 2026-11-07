[Video] Ngôi chùa bên sông Đồng Nai và huyền thoại chiếc giếng cổ
Nằm bên dòng sông Đồng Nai hiền hòa, chùa Hoàng Ân tọa lạc trên vùng đất cù lao Phố, thuộc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Được khởi dựng từ năm 1726 với tuổi đời khoảng 300 năm. Ngôi cổ tự mang dấu ấn đặc biệt bởi những nét kiến trúc của một ngôi chùa Nam Bộ truyền thống cùng với câu chuyện về giếng cổ và cây dầu di sản. Trải qua hàng thế kỷ, nơi đây trở thành chốn sinh hoạt tâm linh gắn bó của biết bao thế hệ, đồng thời lưu giữ giá trị văn hóa của vùng đất này.
Thực hiện: Thu Huế - Tấn Tài - Khánh Lộc
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202611/video-ngoi-chua-ben-song-dong-nai-va-huyen-thoai-chiec-gieng-co-5270698/