[Video] Nghiên cứu phương án xử lý sự cố khi bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3

* Bạn đọc Nguyễn Vân (phường Phước Long, TPHCM): Tôi ký hợp đồng lao động với công ty có thời hạn 1 năm và đã tham gia BHXH được 9 tháng thì có được hưởng chế độ ốm đau hay không, mức hưởng và thời gian nghỉ hưởng ra sao?