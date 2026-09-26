[Video] Nghiên cứu phương án xử lý sự cố khi bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3
Cục Cảnh sát giao thông cho biết, cùng với đề xuất tổ chức lại mặt đường Vành đai 3 trên cao Hà Nội, các phương án ứng cứu sự cố, tai nạn khi không còn làn dừng khẩn cấp cũng đang được nghiên cứu nhằm bảo đảm an toàn giao thông.
Chiều 25/9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Vành đai 3 trên cao đang chịu áp lực lớn, với khoảng 122.000 lượt phương tiện/ngày đêm, cao gấp 8,1 lần lưu lượng thiết kế.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nghien-cuu-phuong-an-xu-ly-su-co-khi-bo-lan-dung-khan-cap-tren-vanh-dai-3-post991136.html