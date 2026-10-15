[Video] Nghiên cứu phát triển mạng 5G chuyên dụng cho đường sắt tốc độ cao 350 km/giờ

(NB&CL) Theo ông Lê Phan Anh, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Công nghệ Báo Nhân Dân, không gian phát triển mới của báo chí được hình thành từ ba yếu tố: dữ liệu, sản phẩm số và trí tuệ nhân tạo. Đây không phải ba hướng ứng dụng công nghệ tách rời, mà có mối quan hệ chặt chẽ, tác động đến cách tòa soạn tổ chức nguồn lực, sản xuất nội dung, tiếp cận công chúng và tạo nguồn thu. Trong đó, dữ liệu là nền tảng, sản phẩm số là phương thức tạo ra và chuyển tải giá trị thông tin, còn AI mở rộng khả năng khai thác các nguồn lực ấy.