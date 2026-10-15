[Video] Nghiên cứu phát triển mạng 5G chuyên dụng cho đường sắt tốc độ cao 350 km/giờ
Bộ Xây dựng thông báo tuyển chọn đơn vị thực hiện hai nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược phục vụ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, tập trung vào mạng thông tin 5G Rail và hệ thống liên khóa máy tính bảo đảm an toàn chạy tàu.
Trong tháng 9/2026, Bộ Xây dựng đã phê duyệt hai nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược, triển khai theo phương thức tuyển chọn để đặt hàng thực hiện.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nghien-cuu-phat-trien-mang-5g-chuyen-dung-cho-duong-sat-toc-do-cao-350-kmgio-post995312.html