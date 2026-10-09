[Video] Nghiêm cấm trường học thu tiền hoạt động giáo dục tăng cường

Theo quy định mới, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa nhằm bồi dưỡng kỹ năng thực hành, trải nghiệm thực tiễn và phát triển phẩm chất, năng lực toàn diện cho học sinh. Chương trình bao gồm bốn nội dung trọng tâm: giáo dục toàn diện (đạo đức, lịch sử văn hóa, thể chất, an toàn giao thông); khoa học công nghệ và năng lực số; thực hành trải nghiệm STEM; ngoại ngữ và kỹ năng sống. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây là những kiến thức nền tảng mang tính chất cơ bản mà mọi học sinh đều có quyền tiếp cận công bằng, bình đẳng. Do đó, các trường học bị nghiêm cấm thu tiền dưới mọi hình thức; toàn bộ kinh phí phải được chi trả từ nguồn ngân sách chi thường xuyên cùng các nguồn thu hợp pháp khác của nhà trường.

LINH SAN