[Video] Nghịch lý rác nhựa nhiều, nguyên liệu tái chế thiếu

Để cải thiện tình hình, cần kết nối người thu gom với đơn vị vận chuyển và cơ sở tái chế, đồng thời hỗ trợ cả lực lượng thu gom chính thức lẫn phi chính thức. Dữ liệu về loại rác, khối lượng và nơi tiếp nhận cũng có thể giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu.

Các chuyên gia nhận định, phân loại rác tại hộ gia đình cần đi cùng hệ thống thu gom và xử lý phù hợp. Khi đó, rác nhựa mới có thể được đưa đến đúng nơi tái chế thay vì bị bỏ phí.