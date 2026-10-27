[Video] Nghịch lý rác nhựa nhiều, nguyên liệu tái chế thiếu
Mỗi năm, Việt Nam phát sinh khoảng 5,64 triệu tấn rác thải nhựa, nhưng chỉ khoảng 620.000 tấn được tái chế, tương đương 11%. Trong khi đó, các cơ sở sản xuất tái chế trong nước vẫn phải nhập khẩu khoảng 400.000 tấn nguyên liệu mỗi năm. Số liệu do Unilever Việt Nam dẫn từ một báo cáo cuối năm 2025.
Để cải thiện tình hình, cần kết nối người thu gom với đơn vị vận chuyển và cơ sở tái chế, đồng thời hỗ trợ cả lực lượng thu gom chính thức lẫn phi chính thức. Dữ liệu về loại rác, khối lượng và nơi tiếp nhận cũng có thể giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu.
Các chuyên gia nhận định, phân loại rác tại hộ gia đình cần đi cùng hệ thống thu gom và xử lý phù hợp. Khi đó, rác nhựa mới có thể được đưa đến đúng nơi tái chế thay vì bị bỏ phí.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nghich-ly-rac-nhua-nhieu-nguyen-lieu-tai-che-thieu-post998231.html