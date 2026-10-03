[Video] NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TU: TỪ NGHỊ QUYẾT ĐẾN HÀNH ĐỘNG - Đổi mới phương thức lãnh đạo trong thời số hóa

Bám sát nguyên tắc “Thực chất - Đo đếm được - Kiểm soát được - Đánh giá được”, loạt phóng sự đi vào những cách làm cụ thể tại cơ sở: từ siết chặt kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ để theo dõi từng hồ sơ; quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu; đến kết nối nguồn lực đổi mới sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Qua đó, loạt bài làm rõ cách Nghị quyết 05 từng bước được cụ thể hóa thành công việc, tiến độ và những kết quả có thể kiểm chứng, hướng tới đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời số hóa.

Mở đầu loạt phóng sự, Kỳ 1: “Siết chặt kỷ cương từ ‘cửa ngõ’ công sở” đưa bạn đọc đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trảng Bom, nơi yêu cầu “Thực chất - Đo đếm được - Kiểm soát được - Đánh giá được” của Nghị quyết 05 được cụ thể hóa ngay trong từng hồ sơ, từng phần việc của cán bộ, đảng viên. Từ việc nhận diện điểm nghẽn, ứng dụng Kiosk Smart tích hợp trợ lý AI đến cơ chế theo dõi, cảnh báo tiến độ và đánh giá bằng những chỉ tiêu định lượng, câu chuyện cho thấy kỷ luật, kỷ cương đang được chuyển thành trách nhiệm cụ thể gắn với từng đảng viên.