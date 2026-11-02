[Video] Nghị quyết 16: Ưu tiên nguồn lực cho giáo dục - đào tạo

Trong thời đại số, internet mở ra không gian học tập, kết nối và khám phá rộng lớn cho học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, phía sau những tiện ích ấy cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm hại, từ bắt nạt, quấy rối, dụ dỗ, lừa đảo đến thao túng tâm lý, xâm phạm quyền riêng tư. Khi người trẻ chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng tự bảo vệ, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng trở thành yếu tố quan trọng, giúp các em không đơn độc trước những rủi ro trên không gian mạng.