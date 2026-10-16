[Video] Ngày 2/11 là hạn chót để chủ căn hộ chung cư nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Để thực hiện nghĩa vụ thuế đúng hạn, người nộp thuế nên chủ động kiểm tra thông tin về thửa đất, căn hộ và số tiền còn phải nộp. Người dân có thể sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu nghĩa vụ thuế, lựa chọn đúng khoản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cần thanh toán, kiểm tra thông tin và thực hiện nộp tiền theo hướng dẫn. Sau khi hoàn tất giao dịch, người nộp thuế cần lưu giữ chứng từ và kiểm tra lại trạng thái khoản nộp để kịp thời phát hiện những sai lệch nếu có.

NGUYỄN THÚY