[Video] Ngành Y tế đặt mục tiêu giảm tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 15‰

Cục Bà mẹ và Trẻ em cho biết, giai đoạn 2021-2025, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các chỉ tiêu về tử vong sơ sinh, tử vong trẻ dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi đều đạt mục tiêu đề ra đến năm 2025. Tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi giảm còn 11,3‰, trẻ dưới 5 tuổi còn 16,9‰. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ phục hồi mạnh, từ 66,4% trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 lên trên 95% vào năm 2025.

Trong giai đoạn 2026-2030, ngành Y tế đặt mục tiêu giảm tỷ suất tử vong sơ sinh xuống dưới 8‰, tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống dưới 10‰ và tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 15‰.