[Video] Ngành Y tế đặt mục tiêu giảm tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 15‰
Giai đoạn 2026-2030, ngành Y tế đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 15‰, đồng thời tăng cường năng lực hồi sức sơ sinh và đầu tư trang thiết bị.
Cục Bà mẹ và Trẻ em cho biết, giai đoạn 2021-2025, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các chỉ tiêu về tử vong sơ sinh, tử vong trẻ dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi đều đạt mục tiêu đề ra đến năm 2025. Tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi giảm còn 11,3‰, trẻ dưới 5 tuổi còn 16,9‰. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ phục hồi mạnh, từ 66,4% trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 lên trên 95% vào năm 2025.
Trong giai đoạn 2026-2030, ngành Y tế đặt mục tiêu giảm tỷ suất tử vong sơ sinh xuống dưới 8‰, tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống dưới 10‰ và tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 15‰.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nganh-y-te-dat-muc-tieu-giam-tu-vong-tre-duoi-5-tuoi-xuong-duoi-15-post1001046.html