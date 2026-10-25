[Video] Ngành Xây dựng hướng tới làm chủ công nghệ đường sắt

Sự gia nhập ồ ạt của các thương hiệu xe điện và xe năng lượng mới đến từ Trung Quốc tại thị trường Việt đang đặt ra bài toán gay gắt về hạ tầng năng lượng. Giữa áp lực tài chính khổng lồ khi tự xây dựng mạng lưới độc quyền, mô hình trạm sạc nhượng quyền, các gói hỗ trợ tài chính linh hoạt cùng hệ sinh thái kết nối mở đang nổi lên như lời giải chiến lược, định hình lại cục diện cạnh tranh của các hãng xe ngoại tại thị trường Việt Nam.