[Video] Ngành Xây dựng hướng tới làm chủ công nghệ đường sắt
Việc thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xác định là cơ hội để ngành xây dựng đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng suất và chất lượng trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, các cơ quan, đơn vị của Bộ được yêu cầu xác định công nghệ cần ưu tiên nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Mục tiêu là từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và vận hành, tiến tới làm chủ công nghệ, góp phần phát triển công nghiệp đường sắt trong nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nganh-xay-dung-huong-toi-lam-chu-cong-nghe-duong-sat-post997992.html