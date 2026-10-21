[Video] Ngăn mua bán lòng vòng, nâng giá thiết bị y tế

Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng đề nghị quy định linh hoạt về biên độ giá, phù hợp với sự đa dạng của thiết bị y tế; đồng thời làm rõ trách nhiệm của nhà sản xuất và cơ sở y tế, tránh chồng chéo với pháp luật về giá, đấu thầu, hải quan. Với Luật Dược, dự thảo cũng đề xuất đơn giản hóa một số điều kiện cấp phép lưu hành thuốc, mở rộng cơ hội tiếp cận các sinh phẩm điều trị nhiều bệnh lý nghiêm trọng; đồng thời tăng cường quản lý giá thuốc thông qua công bố giá bán buôn dự kiến và liên thông dữ liệu.

Nguyễn Hồng Quân