[Video] Ngăn mua bán lòng vòng, nâng giá thiết bị y tế
Sáng 21/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật trong lĩnh vực y tế, trong đó có Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược
Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng đề nghị quy định linh hoạt về biên độ giá, phù hợp với sự đa dạng của thiết bị y tế; đồng thời làm rõ trách nhiệm của nhà sản xuất và cơ sở y tế, tránh chồng chéo với pháp luật về giá, đấu thầu, hải quan. Với Luật Dược, dự thảo cũng đề xuất đơn giản hóa một số điều kiện cấp phép lưu hành thuốc, mở rộng cơ hội tiếp cận các sinh phẩm điều trị nhiều bệnh lý nghiêm trọng; đồng thời tăng cường quản lý giá thuốc thông qua công bố giá bán buôn dự kiến và liên thông dữ liệu.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ngan-mua-ban-long-vong-nang-gia-thiet-bi-y-te-post996980.html