[Video] Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản số 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10/2026 về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng nhằm tiếp tục góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống ngân hàng.
Các ngân hàng được yêu cầu điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh gây bất ổn an ninh tài chính - tiền tệ. Đối với lãi suất cho vay, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất, trong đó tập trung giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-giam-lai-suat-cho-vay-toi-2nam-post996320.html