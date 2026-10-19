[Video] Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm

Tăng trưởng GRDP của TPHCM trong 9 tháng là 9,06%, đưa “đầu tàu” cả nước tiến gần tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nhưng vai trò, trách nhiệm lớn, siêu đô thị đặc biệt của cả nước không chỉ cần tăng tốc đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn; mà còn phải biến cải cách hành chính thành triệt để, đảm bảo phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.