[Video] Ngân hàng Chính sách xã hội hết 'room' cho vay nhà ở xã hội
Nhu cầu vay mua nhà ở xã hội tăng mạnh khiến nguồn vốn ưu đãi được giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2026 đã được phân bổ hết. Vì vậy, một số người đủ điều kiện mua nhà hiện chưa thể nộp hồ sơ vay mới, trong khi đã đặt cọc, ký hợp đồng và đến hạn thanh toán cho chủ đầu tư.
Năm nay, Ngân hàng Chính sách xã hội được giao 6.305 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội trên toàn quốc. Đến ngày 25/9, dư nợ đạt 5.104 tỷ đồng. Khoảng 1.201 tỷ đồng còn lại đã được bố trí để giải ngân theo tiến độ các hợp đồng đã ký.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-het-room-cho-vay-nha-o-xa-hoi-post993447.html