[Video] Ngắm cảng hàng không Quảng Trị từ buồng lái chuyến bay kỹ thuật đầu tiên

Chuyến bay kỹ thuật rà soát, kiểm tra an toàn tĩnh không và chướng ngại vật tại đường cất hạ cánh sáng nay (15/10) là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật tại Cảng hàng không Quảng Trị, hướng tới mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại trong tháng 3/2027.

Hoạt động có sự tham gia Công ty Trắc địa Bản đồ (SAMCOM), thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, phối hợp với Công ty Cổ Phần Hàng Không Hành Tinh Xanh, sử dụng máy bay Cessna 208, với thời gian thực hiện khoảng 60–90 phút từ sân bay Đồng Hới.

Cảng hàng không Quảng Trị là dự án hạ tầng giao thông quan trọng của khu vực Miền Trung, do liên danh Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T và CIENCO4 làm nhà đầu tư. Đến nay tổng khối lượng thi công của dự án đã đạt trên 80%.

Người dân vùng phía Nam Quảng Trị có lẽ không còn phải chờ đợi lâu để tự hào với sân bay của riêng mình khi doanh nghiệp dự án đang dồn toàn lực với mục tiêu đưa công trình này vào vận hành, khai thác thương mại trong tháng 3/2027, trước dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn.