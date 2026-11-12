[VIDEO] Nga trình làng động cơ chạy bằng hydro có thể 'rung chuyển' ngành vận tải nước này
Thay thế những đoàn tàu diesel bằng phương tiện sử dụng năng lượng sạch đang là một trong những hướng phát triển của ngành đường sắt Nga. Mới đây, nước này đã hoàn thành chế tạo 10 động cơ mẫu thử nghiệm dành cho đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên, mở ra triển vọng giảm phát thải trên các tuyến đường sắt chưa được điện khí hóa.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-nga-trinh-lang-dong-co-chay-bang-hydro-co-the-rung-chuyen-nganh-van-tai-nuoc-nay-747897.html