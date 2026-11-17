[Video] Nga sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để hai bên triển khai các dự án chiến lược Việt Nam - Nga
Chiều 17/11, nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko.
Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko chúc mừng Việt Nam sắp đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027; khẳng định Nga sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để triển khai các dự án chiến lược lâu dài và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nga-san-sang-phoi-hop-chat-che-de-hai-ben-trien-khai-cac-du-an-chien-luoc-viet-nam-nga-post1003450.html