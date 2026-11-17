Người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) có thể thực hiện 3 thủ tục liên quan đến hưởng BHXH một lần, chế độ trợ cấp và thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại cơ quan BHXH có thẩm quyền trên toàn quốc, không còn bị giới hạn bởi địa giới hành chính.