[Video] Nâng giá trị cây rau má từ vùng nguyên liệu địa phương

Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất bột rau má hòa tan bằng công nghệ chiết xuất, cô đặc tuần hoàn chân không. Đây là hướng đi nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho cây rau má, đồng thời đáp ứng định hướng phát triển dược liệu gắn với chế biến sâu của địa phương.

NGUYỄN THÚY