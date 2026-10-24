[Video] Nâng giá trị cây rau má từ vùng nguyên liệu địa phương
Rau má từ lâu được biết đến không chỉ là loại rau quen thuộc trong bữa ăn, mà còn là cây dược liệu dân gian có nhiều giá trị đối với sức khỏe. Tuy nhiên, tại Quảng Trị, các nghiên cứu và mô hình chế biến sâu đối với rau má vẫn chưa nhiều, khiến giá trị kinh tế của cây rau má chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng.
Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất bột rau má hòa tan bằng công nghệ chiết xuất, cô đặc tuần hoàn chân không. Đây là hướng đi nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho cây rau má, đồng thời đáp ứng định hướng phát triển dược liệu gắn với chế biến sâu của địa phương.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nang-gia-tri-cay-rau-ma-tu-vung-nguyen-lieu-dia-phuong-post997491.html