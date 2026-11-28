Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ngày 26/11, lực lượng Mỹ đã tấn công phần đuôi tàu Pacific Archer treo cờ Palau, khiến hệ thống động cơ đẩy của tàu bị vô hiệu hóa. CENTCOM cho biết trên mạng xã hội X ngày 27/11 rằng toàn bộ thủy thủ đoàn không bị thương.

CENTCOM xác nhận con tàu trên khởi hành từ cảng Bandar Abbas của Iran và bị tấn công tại vịnh Oman. CENTCOM cảnh báo: “Tất cả thủy thủ hoạt động tại vịnh Oman và các khu vực gần eo biển Hormuz được khuyến cáo tuân thủ những cảnh báo phong tỏa do lực lượng CENTCOM ban hành”.

Xem video con tàu Pacific Archer bị tấn công (Nguồn: CENTCOM):

Trước đó, ngày 23/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tái khẳng định Iran sẽ không chấp nhận lệnh phong tỏa và sẽ sử dụng mọi công cụ để đối phó với hành động này của Mỹ.

Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa cảng Iran vào tháng 7 sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận về các điều khoản mở lại eo biển Hormuz. Iran đóng cửa tuyến đường thủy này để đáp trả chiến dịch không kích do Mỹ và Israel phát động hồi tháng 2.

Iran khẳng định các tàu di chuyển qua eo biển Hormuz theo những tuyến đường do Hải quân Mỹ chỉ định đang vi phạm các quy định hàng hải của nước này.

Theo các báo cáo an ninh hàng hải, ít nhất 8 tàu đã bị trúng vật thể chưa xác định tại eo biển Hormuz trong 10 ngày qua. Iran nói rằng có 6 tàu chở dầu đã va phải thủy lôi trong cùng thời gian.

Ngày 26/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, 2 tàu chở dầu đã va phải thủy lôi và bốc cháy gần bờ biển Oman, trong đó có một siêu tàu chở dầu mang theo hơn 2 triệu thùng dầu thô.

Ngày 27/11, Không quân thuộc IRGC tuyên bố các hệ thống phòng không Iran đã bắn cảnh cáo một tiêm kích F-16 của Mỹ hoạt động gần đảo Hengam, phía Tây eo biển Hormuz. Mỹ chưa đưa ra bình luận về vụ việc này.

Đầu tháng này, Mỹ thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển vũ khí và hàng hóa thuộc diện trừng phạt vào Iran qua các tuyến biên giới trên bộ và biển Caspi. Các quan chức Iran mô tả nỗ lực này gần như không thể thực hiện.

Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi nhận định Mỹ khó duy trì phong tỏa Iran trong thời gian dài do chi phí gia tăng, áp lực đối với binh sĩ và hiệu quả hoạt động suy giảm. Ông khẳng định các lực lượng vũ trang Iran vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Trong khi đó, chỉ huy IRGC tại khu vực Đại Tehran Hassan Hassanzadeh cảnh báo Tehran có thể sử dụng những loại vũ khí và phương án tác chiến mới nếu Mỹ và Israel tiếp tục tấn công.

Về phía Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nước này đã bảo đảm ngân sách duy trì các hoạt động quân sự chống Iran đến gần cuối tháng 1/2027. Ông cũng khẳng định Mỹ muốn tiếp tục phong tỏa các cảng biển Iran nhằm gây sức ép buộc nước này đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.