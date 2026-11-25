Phát biểu tại chương trình, Đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước. Đồng thời, khẳng định nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Với phần khai từ và ba chương nghệ thuật: “Văn hóa soi đường”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa”, chương trình khắc họa dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn, lịch sử đến di sản, sáng tạo và hội nhập.

LÊ CHÍ