[Video] Mức phạt vi phạm môi trường cao nhất lên đến 2 tỷ đồng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 412/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thay thế Nghị định 45/2022. Đáng chú ý, mức phạt đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng được nâng lên đáng kể, cao nhất đến 2 tỷ đồng đối với tổ chức.
Cụ thể, doanh nghiệp không có giấy phép môi trường thuộc nhóm cơ sở do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép có thể bị phạt từ 400 đến 600 triệu đồng. Trường hợp tái phạm, mức phạt có thể lên đến 2 tỷ đồng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-muc-phat-vi-pham-moi-truong-cao-nhat-len-den-2-ty-dong-post1004630.html