[Video] Mùa mưa ở Nam Bộ kết thúc sớm nửa tháng
Những ngày qua, TP Hồ Chí Minh xuất hiện thời tiết nắng oi bức, nhiệt độ buổi trưa dao động từ 32 đến 33 độ C. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, khu vực đang bước vào thời kỳ chuyển mùa, mưa giảm dần. Theo dự báo, khoảng tuần thứ hai tháng 11, Nam Bộ sẽ kết thúc mùa mưa, sớm hơn trung bình nhiều năm từ 10 đến 15 ngày.
Lý giải về diễn biến này, chuyên gia nhận định hai yếu tố gây mưa chính là gió mùa tây nam và dải hội tụ nhiệt đới đều suy yếu, kết thúc sớm, trong khi hiện tượng El Nino có cường độ rất mạnh. Mùa khô sắp tới, nhiệt độ toàn vùng dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ C, nắng nóng có thể xuất hiện sớm từ tháng 12.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-mua-mua-o-nam-bo-ket-thuc-som-nua-thang-post999378.html