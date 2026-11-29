[Video] Mưa lũ ở Trung Bộ gây ngập 5.536 nhà dân, nhiều tuyến giao thông sạt lở, chia cắt
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, tính đến 17 giờ ngày 29/11, đợt mưa lũ diễn ra từ ngày 24/11 tại khu vực Trung Bộ đã làm 5.536 nhà dân bị ngập, gồm Quảng Ngãi 2.706 nhà, Gia Lai 2.408 nhà, Đắk Lắk 228 nhà và thành phố Đà Nẵng 194 nhà.
Mưa lũ gây thiệt hại 339ha hoa màu, cây trồng tại Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk; làm hư hỏng 12 điểm trường (Quảng Ngãi 10 điểm, Đắk Lắk 2 điểm), 1 tàu cá bị chìm cùng 5.363m kênh mương, 8 cầu cống và 530m kè ở Quảng Ngãi. Về giao thông, Quảng Ngãi sạt lở 3 điểm trên đường Trường Sơn Đông và hơn 100 điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; Gia Lai hư hỏng nặng cầu Bà Lương trên Quốc lộ 19C phải dừng lưu thông, xói trôi nền cầu đường sắt khu vực Suối Bụt (xã Canh Vinh) và còn 10 điểm tràn ngập 0,25 - 1m tại xã Tuy Phước, chia cắt một số tuyến đường trũng thấp ở xã Tuy Phước Bắc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-mua-lu-o-trung-bo-gay-ngap-5536-nha-dan-nhieu-tuyen-giao-thong-sat-lo-chia-cat-post1006300.html