[Video] Mưa lũ ở Huế khiến 2 người bị thương

Để ứng phó sạt lở bờ sông, bờ biển, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; bố trí lực lượng, rào chắn, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện; chủ động sơ tán người dân theo phương án khi có nguy cơ mất an toàn và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, để kịp thời xử lý, hạn chế sạt lở lan rộng.

HƯƠNG GIANG