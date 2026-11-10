[Video] Mưa lũ làm ngập hơn 1.500 nhà ở Thanh Hóa, nhiều hộ phải di dời

Trong đó, tỉnh Thanh Hóa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi có tới 1.577 ngôi nhà tại xã Nông Cống bị ngập sâu; dù nước đang rút dần nhưng mưa lũ đã khiến 230ha rau màu bị ngập úng và cuốn trôi 471 con gia cầm.

Mưa lũ cũng gây tê liệt hạ tầng giao thông trên diện rộng tại Thanh Hóa. Vị trí sụt lún đường đầu cầu mố M2 trên Quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành hiện vẫn chưa thể thông xe.