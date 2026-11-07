[Video] Mưa lũ gây ngập nhiều nhà dân, chia cắt giao thông ở Bắc Hà (Lào Cai)

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa còn tiếp diễn tại Lào Cai và một số tỉnh miền núi phía Bắc, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao. Người dân được khuyến cáo tránh qua ngầm tràn, nơi nước chảy xiết và chủ động rời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Nguyễn Hồng Quân