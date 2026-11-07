[Video] Mưa lũ gây ngập nhiều nhà dân, chia cắt giao thông ở Bắc Hà (Lào Cai)
Sáng 7/11, UBND xã Bắc Hà (Lào Cai) cho biết, mưa lớn cục bộ xảy ra trong sáng cùng ngày đã gây thiệt hại tại 9 thôn trên địa bàn, tập trung ở khu vực trung tâm xã và các khu vực Na Hối, Thải Giàng Phố.
Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa còn tiếp diễn tại Lào Cai và một số tỉnh miền núi phía Bắc, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao. Người dân được khuyến cáo tránh qua ngầm tràn, nơi nước chảy xiết và chủ động rời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-mua-lu-gay-ngap-nhieu-nha-dan-chia-cat-giao-thong-o-bac-ha-lao-cai-post1000892.html