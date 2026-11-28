[Video] Mưa lũ bủa vây các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Từ đêm 27 đến ngày hôm nay (28/11), các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa tiếp tục mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió đông trên cao. Mưa kéo dài từ tối qua khiến nước sông dâng nhanh, gây ngập lụt nhiều khu vực.
Mưa lớn gây mưa ngập tại các địa phương Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk... dù chưa gây thiệt hại về người nhưng các địa phương ghi nhận nước lũ đã gây hư hỏng nhiều tài sản và hoa màu của người dân.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-mua-lu-bua-vay-cac-tinh-duyen-hai-nam-trung-bo-va-tay-nguyen-post1006124.html