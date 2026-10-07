[Video] Mưa lớn tiếp diễn ở Trung Bộ, có nơi trên 500mm

Dự báo viên Nguyễn Thị Hương Lý, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, thông tin về tình hình mưa lớn diện rộng đang diễn ra tại khu vực Trung Bộ.

Từ nay đến hết đêm 8/10, các khu vực này tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 100-300mm; riêng thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng có thể xuất hiện mưa rất to cục bộ, trên 500mm.

Từ ngày 9/10, mưa lớn tại khu vực này có xu hướng giảm và dịch dần lên phía bắc. Từ ngày 9 đến 10/10, mưa lớn tập trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ trên 150mm trong 24 giờ. Từ ngày 11/10, mưa lớn có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, đêm nay và ngày mai, phía tây tỉnh Quảng Ngãi, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực mưa lớn có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.