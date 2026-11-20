[Video] Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường trung tâm Đà Nẵng
Chiều 20/11, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trung tâm Đà Nẵng ngập cục bộ, có nơi nước tràn lên vỉa hè. Dự báo thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông trong những ngày tới.
Chiều 20/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm Đà Nẵng ngập nước, ảnh hưởng đến việc đi lại. Tại đường Nguyễn Văn Linh, đặc biệt khu vực nút giao với đường Hàm Nghi, nước ngập tràn lên vỉa hè. Khúc cua từ đường Lê Đình Lý vào Nguyễn Văn Linh cũng ngập nặng, một số xe máy chết máy, người điều khiển phải xuống dắt bộ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-mua-lon-gay-ngap-nhieu-tuyen-duong-trung-tam-da-nang-post1004325.html