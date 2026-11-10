[Video] Mưa lớn gây ngập nhiều ngầm tràn, chia cắt giao thông tại Quảng Trị
Từ đêm 9 đến sáng 10/11, mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều sông tại Quảng Trị dâng cao, gây ngập lụt vùng trũng thấp và chia cắt giao thông tại khu vực miền núi.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ qua, lượng mưa phía Bắc tỉnh phổ biến từ 50 - 160 mm, phía Nam từ 100 - 300 mm; riêng Hướng Sơn ghi nhận 402 mm, Vĩnh Ô 364 mm.
Mưa lớn khiến lũ trên nhiều sông vượt mức báo động. Đến sáng 10/11, sông Kiến Giang tại Lệ Thủy trên báo động 2 là 0,24 m; sông Hiếu tại Đầu Mầu trên báo động 2 là 0,10 m. Dự báo, lũ hạ lưu sông Thạch Hãn tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh trên báo động 2.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-mua-lon-gay-ngap-nhieu-ngam-tran-chia-cat-giao-thong-tai-quang-tri-post1001501.html