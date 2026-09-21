[Video] Mưa lớn gây gián đoạn thi công một số công trình trọng điểm tại Hưng Yên
Mưa lớn kéo dài những ngày qua tại Hưng Yên đã gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến việc thi công một số công trình giao thông trọng điểm. Trước tình hình này, các đơn vị đang tập trung khắc phục ảnh hưởng của thời tiết, huy động nhân lực, máy móc để bảo đảm tiến độ các dự án.
Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có mưa lớn, lượng mưa trung bình trên địa bàn là 243,14mm. Mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại một số công trình giao thông trọng điểm, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Trên tuyến ĐH 377, đoạn qua xã Lương Bằng, mưa ngập khiến một số vị trí phải tạm dừng thi công. Tại cống Song Mai, đơn vị thi công giữ nguyên hiện trạng để tiêu thoát nước, chống ngập cho 233ha lúa. Một số hạng mục khác trên tuyến cũng phải tháo dỡ phần đất đã đắp để thoát nước. Dự án tuyến đường kết nối di sản dọc sông Hồng cũng bị ngập một số đoạn, chưa thể thi công.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-mua-lon-gay-gian-doan-thi-cong-mot-so-cong-trinh-trong-diem-tai-hung-yen-post989958.html