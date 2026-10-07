[Video] Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ, TP Huế và Đà Nẵng có nơi mưa trên 600mm

Dù đã kê khai, lập danh sách ngay sau khi nhận được thông báo từ chính quyền địa phương nhưng sau gần một năm kể từ khi bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 (Kalmaegi) và trận lũ lịch sử gây ra hồi tháng 11/2025, đến nay rất nhiều hộ gia đình nông dân, ngư dân ở Đắk Lắk vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ vật nuôi và thủy sản.