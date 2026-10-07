[Video] Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ, TP Huế và Đà Nẵng có nơi mưa trên 600mm
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam, kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động đới gió Đông trên cao, các tỉnh Trung Bộ đang bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng.
Trong hôm qua và hôm nay, mưa lớn đã xảy ra tại khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Huế, một số nơi đã có mưa rất to. Hiện mưa lớn đang có xu hướng dịch dần xuống phía Nam, tập trung ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Theo dự báo, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng là những khu vực có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-mua-lon-dien-rong-o-trung-bo-tp-hue-va-da-nang-co-noi-mua-tren-600mm-post993446.html