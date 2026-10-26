[Video] Mr Pips, Shark Bình cùng 186 bị cáo khác ra hầu tòa

Do quy mô vụ án lớn, phiên tòa được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại ba điểm cầu. Trong đó, 51 bị cáo tham gia tại phòng xét xử chính của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, 137 bị cáo tham gia từ Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.

Tòa đã triệu tập 919 bị hại, gần 100 người liên quan, đại diện 18 công ty và hai ngân hàng. Hơn 200 luật sư đăng ký tham gia phiên tòa. Phiên xét xử dự kiến kéo dài 15 ngày.