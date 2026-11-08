[Video] Một tối dưới tán đa - thanh âm tri ân thầy cô

Đó là Tán Đa Show – điểm hẹn âm nhạc do Báo Nhân Dân và BEAT Network phối hợp tổ chức, dành cho những khán giả yêu âm nhạc và muốn tìm một không gian văn hóa gần gũi ngay giữa lòng Thủ đô.

Những tiết mục biểu diễn trong Tán Đa Show số 4

Giữa những thanh âm sôi động của phố đi bộ, Tán Đa số 4 dành một khoảng lặng rất đẹp cho những giai điệu của tuổi học trò. Đặc biệt, sân khấu lần này có sự góp mặt của hai gương mặt còn rất trẻ – Lucy Trà My và Hoàng Trung Hải. Ở các bạn, âm nhạc không chỉ là biểu diễn, mà còn là cách để kể lại những ký ức rất đỗi thân quen về thầy cô và những năm tháng đi học.

Ca sĩ nhí Đỗ Trà My

Ca sĩ nhí Hoàng Trung Hải

Nhưng Tán Đa không chỉ có những giai điệu nhẹ nhàng. Khi tiếng guitar vang lên, không khí của sân khấu cũng lập tức thay đổi. Mạnh mẽ hơn, phóng khoáng hơn và nhiều năng lượng hơn – đó là màu sắc mà Picker Band mang đến cho đêm nhạc lần này.

Theo đuổi Rock và Soft Rock, Picker Band lựa chọn những câu chuyện gần gũi với đời sống để kể bằng âm nhạc. Và trên sân khấu Tán Đa, những thanh âm ấy được kỳ vọng sẽ tạo nên một khoảng bùng nổ giữa không gian Hồ Gươm.

Ca sĩ Dương Trần Nghĩa

Nếu có một khoảng thời gian mà gần như ai cũng từng mong chờ trong những năm tháng đi học, thì đó có lẽ là… giờ ra chơi.

Sau giờ lên lớp, chỉ còn âm nhạc, bạn bè và những câu chuyện tưởng như chẳng bao giờ hết. Mang tinh thần trẻ trung, hiện đại và giàu năng lượng, Joon&Giờrachơi đến với Tán Đa như mang cả một “giờ ra chơi” lên sân khấu – nơi khán giả có thể hát, có thể nhún nhảy và quan trọng hơn, được sống lại những cảm xúc rất trẻ.

Ca sĩ Dũng Joon

Và tất nhiên, một đêm nhạc giữa lòng Hồ Gươm sẽ khó trọn vẹn nếu thiếu một khoảnh khắc đủ sức khiến cả sân khấu cùng bật lên.

Tại Tán Đa #4, khoảnh khắc ấy mang tên Hoàng Yến Chibi.

Từ âm nhạc đến điện ảnh, nữ ca sĩ đã trở thành một gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ. Nhưng lần xuất hiện này đặc biệt hơn khi cô cùng những nghệ sĩ trẻ, những ban nhạc trẻ đứng chung trên một sân khấu Tán Đa Show.

Sự xuất hiện của ca sĩ Hoàng Yến Chibi trong Tán Đa Show số 4

Một cuộc gặp giữa những thế hệ nghệ sĩ, giữa những màu sắc âm nhạc khác nhau – và trên hết, là cuộc gặp của những câu chuyện được kể bằng âm nhạc.

Có lẽ điều làm nên sức hút của Tán Đa không nằm ở việc sân khấu có bao nhiêu nghệ sĩ nổi tiếng, mà ở cách những nghệ sĩ ấy cùng tạo nên một không gian để khán giả tìm thấy câu chuyện của chính mình. Và ca sĩ Hà Linh, một nghệ sĩ đã thành danh đã chia sẻ cảm xúc của mình khi đến với Tán Đa Show với tư cách là một khán giả.

Ca sĩ Hà Linh

Ở Tán Đa #4, đó có thể là ký ức về một người thầy, một người cô; là những năm tháng học trò đã đi qua; hay đơn giản là một tối thứ Bảy, khi người trẻ muốn tìm đến âm nhạc và gặp nhau giữa lòng Hà Nội.

Một đêm nhạc khép lại, nhưng những cuộc hẹn của Tán Đa vẫn tiếp tục.

Bởi mỗi tháng, hai tối thứ Bảy, giữa lòng Hồ Gươm, lại có một sân khấu được mở ra với những nghệ sĩ mới, những màu sắc mới và những câu chuyện mới.

Có thể hôm nay là lời tri ân dành cho thầy cô. Ngày mai sẽ là một câu chuyện khác.

Nhưng điều Tán Đa muốn giữ lại vẫn là những khoảnh khắc rất giản dị: âm nhạc vang lên, nghệ sĩ đến gần khán giả hơn, và những người xa lạ cùng tìm thấy nhau trong một giai điệu.

Tán Đa Show – hẹn bạn vào hai tối thứ Bảy mỗi tháng bên gốc đa hơn 300 tuổi của Báo Nhân Dân.