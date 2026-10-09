[Video] Một năm sau bão dữ, 'thủ phủ' tôm hùm rộn ràng mùa thu hoạch

Sự đổi thay của vùng biển Vũng Chào - Vịnh Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) sau 1 năm kể từ bão số 13/2025.

Toàn cảnh Vịnh Xuân Đài bao trùm bởi những màu xanh bình yên của mặt nước, bầu trời và rừng núi.

Làng chài Vũng Chào nay đã được thu dọn sạch sẽ những xác tàu hư hỏng, sẵn sàng cho mùa vụ mới.

Trên mặt nước, hàng nghìn lồng nuôi tôm hùm và các loại hải sản nằm san sát.

Một hộ dân đang tiến hành cho tôm hùm ăn.

Càng sát thời điểm thu hoạch, người dân càng tăng cường hoạt động lặn, kiểm tra và làm sạch các lồng tôm.

Mỗi hộ nuôi tại khu vực này có trung bình từ 20 đến 50 lồng tôm, đặc biệt có những hộ sở hữu lên tới 100 lồng.

Một "mẻ tôm" vừa được kéo lên để mang vào bờ, nơi các thương lái đang chờ đợi.

Từng đoàn người kéo khệ nệ những lưới tôm nặng trĩu về khu vực thu mua.

Sau khi lên bờ, tôm hùm được kiểm tra kích cỡ, phân loại. Không khí lao động khẩn trương, tập trung cao độ hiện rõ trên gương mặt của bà con ngư dân dưới những tấm bạt che nắng.

Thị trường chính của đợt cao điểm thu hoạch tôm hùm cuối năm là Trung Quốc.

Tôm sẽ được đóng vào những container chuyên dụng và vận chuyển về các cửa khẩu phía Bắc.

Giá tôm hùm hiện nay đang ở mức hơn 800.000 đồng. Đặc biệt có thời điểm giá tôm đã xấp xỉ 900.000 đồng.

Nụ cười "được mùa" của một ngư dân.