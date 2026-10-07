[Video] Mở rộng dư địa hợp tác Việt Nam - Campuchia
Chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng được kỳ vọng tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và kết nối hạ tầng.
Chuyến thăm chính thức Campuchia từ ngày 9 đến 10/10/2026 diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục được củng cố. Hai bên sẽ trao đổi các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác, khai thác tốt hơn dư địa trong kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch, hướng tới mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ USD.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-mo-rong-du-dia-hop-tac-viet-nam-campuchia-post993520.html