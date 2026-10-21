[Video] Miếu Ông Đá - Tín ngưỡng dân gian trong lòng di tích khảo cổ ở Hàng Gòn
Trong khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Mộ Cự thạch Hàng Gòn, Miếu Ông Đá là nơi người dân gửi gắm ước vọng bình an, thể hiện sự kính ngưỡng đối với dấu tích của người xưa. Gắn bó với ký ức nhiều thế hệ, ngôi miếu cùng lễ Kỳ yên dần trở thành điểm hẹn văn hóa, tín ngưỡng, thu hút người dân ở nhiều tỉnh, thành về tham dự. Sự hòa quyện giữa giá trị khảo cổ và đời sống tinh thần của cộng đồng tạo nên nét riêng cho di tích, mở thêm cơ hội phát triển du lịch văn hóa, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Hàng Gòn nói riêng, Đồng Nai nói chung.
Thực hiện: Trà Mi - Minh Tài
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-mieu-ong-da-tin-nguong-dan-gian-trong-long-di-tich-khao-co-o-hang-gon-3f65584/