[Video] Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường

Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ và phần lớn khu vực Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày có nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì mưa rào và dông ở một số nơi, riêng Nam Bộ mưa có xu hướng tăng hơn vào chiều và tối.