[Video] Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng chiều tối và đêm 4/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế.
Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 4/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C. Từ gần sáng 5/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-mien-bac-sap-don-khong-khi-lanh-tang-cuong-post992520.html