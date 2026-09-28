[Video] Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm 3-4 độ C

Những ngày cuối tháng 9, nền nhiệt tại Bắc Bộ vẫn ở mức cao, có nơi nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Từ ngày 28-30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

NGUYỄN THÚY