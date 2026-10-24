[Video] Miền Bắc ghi nhận nhiều kỷ lục nhiệt độ trong mùa thu

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg, theo hướng cho phép áp dụng ngay biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc cùng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới, thay vì phải chờ đến kỳ điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo.