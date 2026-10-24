[Video] Miền Bắc ghi nhận nhiều kỷ lục nhiệt độ trong mùa thu
Bắc Bộ ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục do El Nino; dự báo mùa đông năm nay sẽ ấm hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 1,5 độ C.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino tạo ra khối không khí ổn định bao trùm Bắc Bộ, khiến trời nắng nhiều hơn, đồng thời ngăn cản không khí lạnh dịch chuyển xuống phía nam.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-mien-bac-ghi-nhan-nhieu-ky-luc-nhiet-do-trong-mua-thu-post997706.html