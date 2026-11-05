[Video] Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh vào cuối tuần

Khoảng ngày 8-9/11, các tỉnh/thành phố miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, gây mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống 16-19 độ C; vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét (đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027).

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