[Video] Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh vào cuối tuần
Nhận định khả năng xuất hiện một số thiên tai trong 10 ngày tới, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/11 sang ngày 6/11, do chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu, ở các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du đêm 5/11 và ngày 6/11 có mưa rào và dông rải rác.
Khoảng ngày 8-9/11, các tỉnh/thành phố miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, gây mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống 16-19 độ C; vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét (đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027).
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-mien-bac-don-dot-khong-khi-lanh-manh-vao-cuoi-tuan-post1000358.html