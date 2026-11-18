Dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn thông tin về thời tiết chuyển lạnh trong thời gian tới.

Theo dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, trưa và chiều 18/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực biên giới phía bắc. Chiều tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn, tác động đến các khu vực khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại các khu vực này giảm nhanh xuống còn 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 19/11 phổ biến 19-22 độ C. Một số nơi vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm.