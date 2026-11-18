[Video] Miền bắc chuyển rét, nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 15 độ C
Từ chiều tối và đêm 18/11, không khí lạnh tăng cường khiến Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chuyển rét, nhiệt độ vùng núi có nơi giảm xuống dưới 15 độ C. Từ ngày 19/11, không khí lạnh mở rộng xuống Trung Bộ, gây mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi trên 250mm.
Theo dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, trưa và chiều 18/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực biên giới phía bắc. Chiều tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn, tác động đến các khu vực khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại các khu vực này giảm nhanh xuống còn 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 19/11 phổ biến 19-22 độ C. Một số nơi vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-mien-bac-chuyen-ret-nhiet-do-vung-nui-co-noi-duoi-15-do-c-post1003663.html