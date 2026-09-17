[Video] Miền bắc, Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới

Dự báo viên Phạm Phương Chi, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật thông tin về mưa trong những ngày tới.

Theo Dự báo viên Phạm Phương Chi, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, những ngày tới, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An, sau đó có xu hướng giảm và dịch dần về phía nam.

Do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn dần sang phía tây, gây hội tụ mạnh, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ và phía nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên tiếp tục có mưa lớn.

Lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi hơn 150mm, tập trung chủ yếu trong đêm 17 đến sáng 18/9. Từ chiều 18/9, mưa có khả năng giảm dần.