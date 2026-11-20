[Video] Metro số 1 vận chuyển hơn 41,5 triệu lượt khách
Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, cho biết tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã phục vụ 20,25 triệu lượt khách trong 10 tháng năm 2026, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ.
Tuyến metro số 1 hiện có 17 đoàn tàu, mỗi đoàn 3 toa, với khoảng cách giữa hai chuyến vào giờ cao điểm khoảng 6 phút. Đơn vị vận hành đang nghiên cứu khả năng rút khoảng cách này xuống khoảng 4 phút 30 giây với đội tàu hiện có nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-metro-so-1-van-chuyen-hon-415-trieu-luot-khach-post1004100.html